Döviz mevduatları 2,2 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 19 Mart haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, geçen hafta yurt içi döviz mevduatları 2,2 milyar dolarlık bir artış gösterdi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Mart itibariyle 2 milyar 167 milyon dolar artarak 232 milyar 497 milyon dolara yükseldi.

19 Mart haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 700 milyon dolar artış oldu. Tüzel kişilerde olan bu artış 1,5 milyar dolar oldu.

Parite etkisinden arındırılmış veriye göre, 19 Mart haftasında döviz mevduatlarındaki artış 1,6 milyar dolar oldu.