Döviz mevduatları 1 milyar dolardan fazla azaldı

Vatandaşlar ve Türkiye’deki şirket ve kuruluşların döviz mevduatları 29 Ocak haftası itibariyle 1 milyar doların üzerinde düşüş kaydetti. Böylelikle Ağustos 2020’den bu yana döviz mevduatlarında en sert düşüş gerçekleşti.

BloombergHT’nin haberine göre bireylerin döviz mevduatı ilgili haftada 487 milyon dolar gerilerken yeniden 150 milyar doların altına düştü. Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 563 milyon dolar geriledi.

Yılbaşından bu yana döviz mevduatlarında 602 milyon dolarlık gerileme kaydedildi.