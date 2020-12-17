Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında yeni rekor

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 11 Aralık ile biten işlem haftasında 320 milyon dolar artarak 231,53 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından perşembe günü yayınlanan haftalık bilgilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı aynı dönemde altın hariç 167 milyon dolar arttı.

Geçen hafta yurt içi yerleşikler 3,23 milyar dolarlık (altın hariç 2,04 milyar dolar) döviz alımı gerçekleştirdi. Son altı haftada ise 10,5 milyar dolarlık döviz ve altın alındı.