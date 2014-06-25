Döviz mağdurları bankalara 'don' fırlattı

2007-2009 yılında çektikleri döviz endeksli krediler nedeniyle mağdur olunca Dövize Endeksli Konut Kredisi Mağdurları Derneği (DÖVDER) adıyla dernek kuran vatandaşlar seslerini duyurabilmek amacıyla ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Protestocu grup, eylem yaptıkları bankalara iç çamaşırı attılar.

Dövizzedeler adına bir açıklama yapan Kadir Kocanoğlu, "Buradan Başbakanımıza sesleniyorum, bu bankaların söylediklerine gelmeyin Başbakanım. Biz döviz mağdurları sana inanıyor. Gerekeni yapacağınıza adım gibi eminim. Biz bu işe çözüm istiyoruz. Başbakanımız bu sorunu çözecek, inanıyorum" dedi.

Dövizzede Serap Bobuş Bozan ise, "360 bin lira çektim. 500 bin lira ödedim. Daha 500 bin lira borcum var ve ne kadar olacağı belli değil. Kurdan dolayı. Biz bizi affetsinler demiyoruz. Biz borcumuzun arkasındayız. Biz makul bir şekilde yapılandırılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından eylemciler yanlarında getirdikleri iç çamaşırlarını bankalarının önüne fırlattı.