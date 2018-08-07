"Döviz kurunun artmasını kendi kendini besleyen bozulma sürecinin başlaması olarak yorumlayabiliriz"

HaberTürk yazarı Abdrurahman Yıldırım, yükselişi durmayan döviz kuru hakkında değerlendirmede bulundu. Yıldırım, "Kayda değer herhangi bir gelişme olmadan meydana gelen kur artışını beklentilerin kötüleşmesine ve kendi kendini besleyen bozulma sürecinin başlamasına yorumlayabiliriz" dedi.

"Gerginlik artmadı da dolar niye arttı?" başlığıyla bir yazı kaleme alan Yıldırım "Merkez Bankası’nın akşam saatlerinde bankalara yönelik döviz likiditesini 2.2 milyar dolar gevşetmesinin etkisi ise pek görülmedi veya marjinal kaldı" ifadesini kullandı. Yıldırım yazısında şunları kaytdetti:

İki günlük hafta sonu tatilinin ardından işlemlerin başladığı ilk gün döviz kuru yeni sıçramalarla yükselişini sürdürdü. Çok belirgin bir neden olmamasına karşılık, ABD ile Türkiye arasındaki gerginlikte bir azalma, çözüm yönünde bir adım da yoktu ama gerginliğin tırmandıracak bir gelişme de söz konusu değildi. Bu nedenle kurun TL karşısında yüzde 2’yi bulan artışı ilginçti. Dolar/TL 5.20’ye, Euro TL 6.00’ya dayandı.

Kayda değer herhangi bir gelişme olmadan meydana gelen kur artışını beklentilerin kötüleşmesine ve kendi kendini besleyen bozulma sürecinin başlamasına yorumlayabiliriz.

Merkez Bankası’nın akşam saatlerinde bankalara yönelik döviz likiditesini 2.2 milyar dolar gevşetmesinin etkisi ise pek görülmedi veya marjinal kaldı. Ancak bu aşamada Merkez Bankası’nın yapabileceği fazla bir şey de yok. Öncelikle kurda yukarı yönde tetiklenmeyi başlatan nedenin ortadan kaldırılması lazım. Bu da ABD ile gerginliğin azaltılmasına bağlı.

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