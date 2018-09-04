Döviz kuru fiyatları uçurdu; cep telefonlarında kiralama dönemi başlıyor

Türk Lirası’ndaki değer kaybı sonrası zamlar ve kontratlı satışların 6 aya kadar düşürülmesi karşısında akıllı telefon sektörü yeni çözümler üretiyor. Kiralama modelini masaya yatıran operatörler, aylık ödemelerle akıllı telefonları kullanıcılara sunacak.

Akıllı telefonlara yönelik kredi kartıyla yapılan taksitli satışlar yasaklandı. Ardından 1 Eylül itibariyle operatörlerin kontratlı akıllı telefon satışları 6 ay ile sınırlandırıldı.

Hürriyet’ten Ahmet Can’ın haberine göre, teknoloji marketleri operatörler ve sektörel dernekler de akıllı telefonlara ulaşamayanlar için yeni çözümler üretmeye başladı.

Buna göre ilk masaya yatırılan çözümlerden birinin kiralama modeli olduğu öğrenildi.

Sektöre yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre özellikle üst sınıftaki akıllı telefonlara tüketicilerin daha kolay ulaşılabilmesi için aylık ücretlerle kiralama modeli hayata geçirilecek. Buna göre kullanıcılar, tıpkı otomotiv sektöründe olduğu gibi akıllı telefonlara sahip olmayacak. Bunun yerine faturalarına ek olarak akıllı telefonlar için kira ödeyecek.

Kiralama modelinin sadece operatörlerle hayata geçirilmesi planlanıyor. Tüketiciler kiraladıkları akıllı telefonların aylık ücretlerini faturalarına yansıtabilecek. Bu ücret ödenmediğinde ise tıpkı mobil iletişim hatlarında olduğu gibi kiralanan akıllı telefonlar görüşmelere kapatılacak.