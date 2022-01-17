Döviz kuru artık enflasyona daha fazla yansıyor

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ve Çağrı Sarıkaya'nın yaptığı "enflasyon dinamiklerindeki değişim: Döviz kuru geçişkenliği güçleniyor mu?" adlı çalışmada Türkiye'de döviz kurundaki artışın giderek enflasyona daha fazla yansımaya başladığı ortaya çıktı.

Çalışmada, enflasyon katılığının ilk olarak küresel krizi takip eden dönemde daha sonrasında ise özellikle 2017’den itibaren güçlendiği tespit edildi. Son yıllarda enflasyonun çift hanelerde yüksek bir platoya oturması ile oynaklığının artmasının ve hedeflerin çıpa niteliğini yitirmesinin, beklenti oluşumunda iktisadi birimlerin geçmiş enflasyona giderek daha yüksek bir ağırlık vermesine neden olduğu belirtildi.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre çalışmada 2017 sonrasında enflasyonun çıpalanma derecesinin zayıfladığı, fiyat dinamiklerinde belirgin değişimler olduğu, bu çerçevede özellikle enflasyon katılığının ve kur geçişkenliğinin önemli ölçüde arttığı ifade ediliyor. Bu sonuçların beklentilerin ve fiyatlama davranışlarının düzelmesi açısından hedeflere olan güvenin yeniden tesis edilmesinin önemine işaret ettiği kaydedildi.

"Döviz kuru geçişkenliği yüzde 27 arttı"

Enflasyon hedeflerinin gerçekleşmelerine yakın olduğu 2017 öncesi dönemde döviz kuru hareketlerinin orta vadeli beklentiler üzerindeki etkisinin büyük ölçüde sınırlı kaldığının tespit edildiği çalışmada takip eden dönemde ise döviz kuru hareketlerinin beklenti oluşumunun önemli bir belirleyicisi konumuna geldiği vurgulandı. Zaman içinde değişen parametre tahminleriyle uzun dönem ortalama döviz kuru geçişkenliğinin on yıl önceki yüzde 18 değerlerinden kademeli olarak artarak yüzde 27’lere ulaştığı tespit edildi.