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Ekonomi

Döviz kurlarında yükseliş sürüyor; dolar 15,30 TL'yi aştı

11 Mayıs 2022 08:13

Döviz kurları hafta başından bu yana yükselişini sürdürüyor.

Dolar/TL dün 15,20 lirayı aşarak günü 15,25 lira seviyesinden kapatmıştı. Dolar bugün ise açılışta 15,32 liradan fiyatlanıyor.

Dün 16,10 lira seviyesini aşan euro ise yeni güne 16,18 liradan başladı.

Anlık döviz kurları için tıklayın


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