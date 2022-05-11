Döviz kurlarında yükseliş sürüyor; dolar 15,30 TL'yi aştı

Döviz kurları hafta başından bu yana yükselişini sürdürüyor.

Dolar/TL dün 15,20 lirayı aşarak günü 15,25 lira seviyesinden kapatmıştı. Dolar bugün ise açılışta 15,32 liradan fiyatlanıyor.

Dün 16,10 lira seviyesini aşan euro ise yeni güne 16,18 liradan başladı.

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