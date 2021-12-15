Döviz kurlarında yükseliş devam ediyor; dolar 14,62

Döviz kurları rekorla başladıkları haftada yükselişine devam ediyor.
Dolar yeni 14,40'lı seviyelerden açılmasının ardından saat 12.20 itibariyle 14,62 lira seviyesinden işlem görüyor.
Euro ise sabahın ilk saatlerinde 16,20'li seviyelerden güne başlamasının ardından saat 12.20 itibariyle 16,49 lira seviyelerinden fiyatlanıyor.
Dolardaki söz konusu artışta bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı etkili olurken, diğer yandan yarın Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı da doları baskılıyor.
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