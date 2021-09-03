Döviz kurlarında yatay seyir devam ediyor; dolar 8.29

Döviz kurları haftanın son işlem gününde yatay seyretmeye devam ediyor.

Dolar 8,30 seviyesinin altında seyretmeye devam ederken, güne 8,29 seviyesinden başladı. Dün kapanışta 8,27 seviyesinde olan dolar, gün içi en yüksek 8,29 seviyesine yükselirken, en düşük ise 8,27'ye geriledi.

Euro ise güne 9,85 seviyesinden başlarken, dün kapanışta ise 9,84 seviyesindeydi. Euro gün içi en yüksek 9,85 seviyesine çıkarken, en düşük ise 9,82 seviyesine indi.

Piyasalarda bugün gözler saat 10'da açıklanacak ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksine (TÜFE) çevrildi.

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