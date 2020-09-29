Döviz kurlarında yaşanan 'kara pazartesi'nin ardından piyasalarda gözler Yeni Ekonomik Program'da: Neden önemli, neleri belirleyecek?

Döviz kurlarının faiz artışına ragmen hızla artış gösterdiği ‘kara pazartesi’nin ardından piyasalarda gözler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklayacağı Yeni Ekonomik Program’ı bekliyor.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın faiz artırımına ragmen dün Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilimle döviz kurları ‘kara pazartesi’yi yaşamış, dolar 7.84 TL’nin üzerini, euro ise 9.14 TL seviyesini görmüştü. Sterlin, tarihinde ilk kez çift hanelere çıkarak, 10,10 TL’nin üzerine yükselmişti.

Bu gelişmeler yaşanırken piyasalarda gözler bugün açıklanacak Yeni Ekonomik Program’da. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın saat 11.00’de açıklayacağı Yeni Ekonomik Program’la ekonomide gelecek üç yılın yol haritası çizilecek.

2021-2023 yılları arasındaki temel makro göstergelerden enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat ve cari açığa dair hedefler belirlenecek, ekonomide bu döneme ilişkin yol haritası anlatılacak.

Programla 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin çalışmalar da netlik kazanmış olacak, bakanlık kurum ve bütçeleri açıklanacak programın amaç ve önceliklerini esas alaak.

Program, ekonomide yol haritasını belirleyeceği için özel sektör tarafından da yakından takip edilecek.

Gelecek üç yıla ilişkin makro tahminlerin yer alacağı Yeni Ekonomik Program için Reuters'a bilgi veren yetkililer 2020 için sıfıra yakın, 2021'de yüzde 5-6 büyüme öngörüldüğünü belirtiyorlar.

Reuters'a bilgi veren bir yetkili, "Gelecek yıl reel sektörü, üretimin devamını, cari açığın sınırlı kalmasını, enflasyon beklentilerinin belli aralıkta tutulmasını ve büyüme politikalarının, kompozisyonunun daha sağlıklı hale getirilmesininin önceliklendirilmesi söz konusu olacak" dedi.

Yeni Ekonomik Program’la beraber Orta Vadeli Mali Plan da belirlenerek Resmi Gazete’de yayınlanacak.

Toplantı bugün saat 11.00’da gerçekleştirilecek.

Program öncesinde dolar yeni güne 7.81, euro 9.12, sterlin ise 10.05 TL seviyesinden başladı.