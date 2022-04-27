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Ekonomi

Döviz kurlarında son durum

27 Nisan 2022 08:46

Döviz kurları güne yatay hareketle başladı.

Dolar 14,80 liradan fiyatlanıyor. Dolar dün kapanışta ise 14,79 liradan işlem görüyordu.

Euro yeni güne 15,78 liradan başlarken, dün günü 15,74 liradan kapattı.

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