Döviz kurlarında son durum

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Döviz kurları güne yatay hareketle başladı.</p>\n<p>Dolar 14,80 liradan fiyatlanıyor. Dolar dün kapanışta ise 14,79 liradan işlem görüyordu.</p>\n<p>Euro yeni güne 15,78 liradan başlarken, dün günü 15,74 liradan kapattı.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/doviz" target="_blank" rel="noopener"><strong>Anlık döviz kurları için tıklayın</strong></a><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/doviz" target="_blank" rel="noopener"> </a></p>\n</body>\n</html>