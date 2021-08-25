Döviz kurlarında düşüş devam ediyor; dolar 8.40

Döviz kurlarındaki düşüş sürerken, TL değer kazanmaya devam ediyor.

Dolar, 8,50 seviyesinin altında seyretmeye devam eden dolar güne 8,40 seviyesinden başladı. Dün kapanışta 8,41 seviyesinde olan dolar, gün içi en düşük 8,39'a gerileyerek 8,40'ın altını test etmişti. Dün gün içi en yüksek ise 8,42 seviyesine yükseldi.

Euro ise güne 8,87 seviyesinden başladı. Dün kapanışta 8,89 lira seviyesinde olan euro, gün içi en yüksek 9,90'a yükselirken, en düşük ise 9,86 seviyesine çekilmişti.

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