Döviz kurları haftaya nasıl başladı?

Döviz kurları faiz kararının açıklanacağı haftaya yatay seyirle başladı.

Dolar, 13,87 seviyesinden yeni haftanın ilk gününe başlarken, geçtiğimiz haftayı yine aynı seviyeden kapatmıştı.

Euro ise haftaya 15,68 seviyesinden açılış yaptı. Euro geçtiğimiz hafta 15,71 seviyesinden kapanışını gerçekleştirmişti.

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Diğer yandan döviz kurları geçtiğimiz hafta cuma günü yükselişe geçmiş, doların 14 liraya dayanmasının ardından Merkez Bankası dövize müdahalede bulunmuştu. Bloomberg HT kaynakları söz konusu müdahalenin 500 milyon dolar civarında olduğunu aktarmıştı.

Bu hafta perşembe günü ise Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi faizlerin 100 baz puan düşürülmesi yönünde şekillendi.