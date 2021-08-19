Döviz kurları güne yükselişle başladı; dolar 8.52

Döviz kurları yeni güne yükselişle başladı.

Dolar güne 8,52 seviyesinden yükselişle başlarken, dün günü 8,46 seviyesinde kapatmıştı. Gün içi ise en düşük 8,44, en yüksek 8,53 seviyesine çıkmıştı.

Euro ise yeni güne 9,97 seviyesinden başlayarak yeniden 10 lira seviyesine dayandı. Euro dün günü 9,91'den kapatırken, gün içi en düşük 9,89, en yüksek ise 9,97 seviyelerini görmüştü.

Kurlardaki söz konusu yükseliş ise dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üyelerinin çoğunun bankanın bu yıl içerisinde varlık alımlarını azaltacağı görüşünde hem fikir olması etkili oldu.

Birçok Fed üyesi, Merkez Bankası'nın bu yıl içinde tahvil alımlarını azaltacağını öngördü.

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