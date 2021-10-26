Büyükelçi gerilimin azalmasıyla Dolar/TL 9,45 seviyesine çekildi

Döviz kurları, Merkez Bankası'nın faiz indirim etkisi ve aralarında ABD'nin de olduğu 10 ülkenin büyükelçisiyle yaşanan krizin ardından yeni güne sakin bir başlangıç yaptı.

Dolar/TL güne 9,61 seviyesinden başladı. Dolar/TL de son haftalarda görülen ateş, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 büyük elçiyi "istenmeyen adam" ilan edilmesinden vazgeçildiğini açıklamasının ardından söndü. Dolar/TL söz konusu gerilimin azalmasıyla gün içinde 9,50'nin altına gerileyerek şuanda 9,45 seviyesinde seyrediyor.

TIKLAYIN: Erdoğan'dan "10 büyükelçi" açıklaması: Ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür

Euro/TL ise güne 11,16 seviyesinden başlarken, gün içinde 11 liranın altına düşerek, şuanda 10,97 seviyesinden fiyatlanıyor.

Anlık döviz kurları için tıklayın