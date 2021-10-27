Döviz kurları güne yatay seyirle başladı; dolar 9.54

10 büyükelçi gerginliğinin azalmasının ardından gevşeyen döviz kurları güne sakin başladı. Piyasalar ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yarın açıklayacağı yılın son enflasyon raporuna odaklandı.

Dolar/TL güne 9,54 seviyesinde başlarken, dün kapanışta da yine 9,54 seviyesinden fiyatlanıyordu. Dolar/TL dün büyükelçi krizinin yatışmasının ardından 9,41 seviyelerine kadar gerilerken, akşam saatlerinde ise tekrardan 9,50 liraya doğru hafif yükseldi.

Euro/TL ise güne 11.08 liradan açılış yaparken, dün kapanışta 11.07 lira seviyesinden işlem görüyordu.

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Diğer yandan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yarın yılın 4. ve son enflasyon raporunu açıklayacak. Piyasalar Kavcıoğlu'nun vereceği mesajları yakından takip edecek.