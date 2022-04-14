Döviz kurları güne nasıl başladı?

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Döviz kurları güne yatay seyirle başladı.</p>\n<p>Dolar 14,60 liradan seyrederken, dün günü 14,59 liradan kapadı.</p>\n<p>Dün kapanışta 15,97 lira olan euro ise yeni günde 15,96 liradan işlem görüyor.</p>\n<p>Yurtiçinde ise bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Piyasada ağırlıklı görüş faizin yüzde 14'te sabit kalması yönünde.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/yurtici-piyasalarda-merkez-bankasi-nin-faiz-karari-bekleniyor,1027673" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Yurtiçi piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/doviz" target="_blank" rel="noopener"><strong>Anlık döviz kurları için tıklayın</strong></a></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>