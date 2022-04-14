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Ekonomi

Döviz kurları güne nasıl başladı?

14 Nisan 2022 09:07

Döviz kurları güne yatay seyirle başladı.

Dolar 14,60 liradan seyrederken, dün günü 14,59 liradan kapadı.

Dün kapanışta 15,97 lira olan euro ise yeni günde 15,96 liradan işlem görüyor.

Yurtiçinde ise bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Piyasada ağırlıklı görüş faizin yüzde 14'te sabit kalması yönünde.

TIKLAYIN: Yurtiçi piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor

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