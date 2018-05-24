Döviz krizi | Merkez Bankası'ndan ikinci adım

Merkez Bankası, geç likidite penceresi borç verme faiz oranının yüzde 13,5'ten 16,5'e yükseltilmesin ardından Türk Lirası’nın değer kaybının önüne geçmek için bir adım daha attı. TCMB’den yapılan açıklamayla, ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi. Yapılan değişiklikle birlikte 1 ay vadeli ihalede net satış tavanı 250 milyon dolardan 300 milyon dolara çıktı.

Açıklamada, “2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim ekteki şekilde güncellenmiştir. Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası’nın açıklamasının ardından dolar/TL bir miktar gerilerken, daha sonrasında yeniden 4.77 seviyesine yükseldi.