"Döviz kredisi kullanımının zorlaştırılması ihracatta aksamalara neden oluyor"

Şirketlerin döviz kredileriyle ilgili koşulların pandemide sıkılaştırılması ihracatta sıkıntıya neden oldu. Konuyu gündeme getiren Bankavitrin yazarı eski bankacı Erol Taşdelen, yeni uygulamaya göre şirketlerin son üç yılda yaptıkları ihracat kadar döviz kredisi kullanabildiğine dikkat çekerek, “Bu nedenle yeni firmalar döviz kredisi kullanamıyor” dedi.

Taşdelen, devletin geçen yılların ihracatını o günkü kurdan TL’ye çevirmesinin de döviz kredisi kullanımını engellediğini belirterek şöyle dedi: “Devlet, geçmiş yıllarda yaptığınız ihracat tutarının o günkü kurdan TL karşılığının güncel kura göre hesaplıyor, o zaman da sizin yaptığınız ihracat tutarı kuşa dönüyor. Geçmişte doların 4 veya 5 TL olduğu seviyeden yaptığınız ve muhasebeleştirdiğiniz ihracatın karşılığını bugün 7,50 TL’ye bölüyor. Ve son üç yılda yaptığınız 30 milyon dolarlık ihracat bugünkü kurla yarı yarıya düşüyor.”

Günlük işlemleri için döviz kredisi kullanmak zorunda olan şirketlerin sıkı koşullar nedeniyle hareket edemez hale geldiğini belirten Taşdelen, “İhracatımız da tıkanmak üzere” diye yazdı.