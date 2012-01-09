-Döviz ihalesine 646 milyon dolarlık teklif ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - Merkez Bankası'nın bugün en fazla 1 milyar 350 milyon dolar tutarla açtığı döviz satım ihalesine, 646 milyon dolarlık teklif geldi. Alınan bilgiye göre, 50 milyon dolarlık satışın gerçekleştirildiği ihalede, ortalama fiyat 1,8692 lira oldu. İhalede minimum fiyat 1,8683 lira, maksimum fiyat ise 1,8765 lira oldu. Cuma günü yapılan ihalede ortalama fiyat 1,8785 lira olarak belirlenmişti. -Gün içi döviz satım ihaleleri- TCMB ''Gün içi ihaleler'' çerçevesinde açtığı, diğer iki döviz satım ihalesinde de toplam 100 milyon dolarlık satış yaptı. En fazla 50 milyon dolar tutarla açılan ilk ihaleye 150 milyon dolarlık teklif geldi. 50 milyon dolarlık satışın yapıldığı ihalede ortalama fiyat 1,8680 lira oldu. İhalede minimum fiyat 1,8675 lira, maksimum fiyat ise 1,8685 lira olarak gerçekleşti. Bankanın yine en fazla 50 milyon dolar tutarla açtığı diğer ihaleye de 174 milyon dolarlık teklif geldi. 50 milyon dolarlık satışın gerçekleştirildiği ihalede ortalama fiyat 1,8686 lira oldu. Söz konusu ihalede minimum fiyat 1,8685 lira, maksimum fiyat ise 1,8690 lira oldu. TCMB, ek parasal sıkılaştırmanın desteklenmesi amacıyla gerek gördüğü günlerde gün içinde döviz satım ihaleleri açıyor.