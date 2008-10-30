T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Döviz ihalesi durduruldu

Merkez Bankası dolardaki artışı kontrol altına almak için başlattığı döviz satış ihalelerini durdurdu.

30 Ekim 2008 02:00

Merkez Bankası, piyasaya likidite sağlamak ve dolardaki artışı kontrol altına almak için geçen hafta başlattığı döviz satım ihalelerini durdurdu.

Merkez Bankası, döviz piyasasında derinliğin kaybolmasına bağlı olarak sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi üzerine 24 Ekim’de başladığı döviz satım ihalelerini bugünden itibaren durdurdu.

TCMB’den yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde global piyasalardaki olumlu gelişmelerin de etkisiyle döviz piyasasındaki derinliğe ilişkin kaygıların azaldığı izlenmektedir. Bu nedenle, döviz satım ihalelerinin bugünden başlayarak durdurulmasına karar verilmiştir. Gerek görülmesi halinde döviz satım ihalelerine tekrar başlanabilecektir” denildi.

Merkez Bankası, düzenlediği iki ihale ile toplamda 100 milyon dolar satmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24