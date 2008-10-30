Döviz ihalesi durduruldu

Merkez Bankası, piyasaya likidite sağlamak ve dolardaki artışı kontrol altına almak için geçen hafta başlattığı döviz satım ihalelerini durdurdu.



Merkez Bankası, döviz piyasasında derinliğin kaybolmasına bağlı olarak sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi üzerine 24 Ekim’de başladığı döviz satım ihalelerini bugünden itibaren durdurdu.



TCMB’den yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde global piyasalardaki olumlu gelişmelerin de etkisiyle döviz piyasasındaki derinliğe ilişkin kaygıların azaldığı izlenmektedir. Bu nedenle, döviz satım ihalelerinin bugünden başlayarak durdurulmasına karar verilmiştir. Gerek görülmesi halinde döviz satım ihalelerine tekrar başlanabilecektir” denildi.



Merkez Bankası, düzenlediği iki ihale ile toplamda 100 milyon dolar satmıştı.



