Döviz ihalelerinde limit değişmedi

T24 - Merkez Bankası, yarından itibaren bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar olan dönemde açılacak günlük döviz ihalelerinde satılabilecek en yüksek tutarın 1 milyar 350 milyon dolar, takip eden iki günde satılabilecek en yüksek tutarın ise 1 milyar 700 milyon dolar düzeyinde ilan edilmeye devam edileceğini bildirdi.





Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, 5 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Merkez Bankası'nın gerek gördüğü günlerde döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlamaya başladığı hatırlatıldı.





12 Eylül ve 29 Kasım 2011 tarihlerinde yapılan değişikliklerle döviz satışı yapma kararı alınan günlerde saat 11.00'da ilan edilen tutarın o gün satımı yapılabilecek en fazla tutar olmasına karar verildiği ve her iş günü takip eden iki iş günü içerisinde ihaleler yoluyla satılabilecek toplam azami döviz miktarının duyurulmaya başlandığı da anımsatılan duyuruda, şunlar kaydedildi:





''27 Aralık 2011 tarihinden itibaren bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar olan dönemde açılacak günlük döviz ihalelerinde satılabilecek en yüksek tutar 1 milyar 350 milyon dolar, takip eden iki günde satılabilecek en yüksek tutar ise 1 milyar 700 milyon dolar düzeyinde ilan edilmeye devam edilecektir. Ancak istisnai durumlar haricinde alınan tekliflerin sadece 50 milyon dolara kadar olan kısmı karşılanacaktır.





Merkez Bankasınca fiyat istikrarı veya finansal istikrar açılarından gerekli görülen istisnai durumlarda ise açıklanan sınırlar içinde kalmak kaydıyla alınan tekliflerin 50 milyon dolardan daha yüksek bir kısmı karşılanabilecektir. 2012 yılında izlenecek politikanın detaylarına ilişkin hususlar ise yarın yapılacak basın toplantısında açıklanacaktır.''





