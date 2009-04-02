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Ekonomi

Döviz ihaleleri durduruldu

Merkez Bankası, küresel piyasalardaki olumlu gelişmeler nedeniyle döviz satım ihalelerini yarın durduracağını bildirdi.

02 Nisan 2009 03:00

Merkez Bankası, yarından itibaren döviz satım ihalelerini durduracağını bildirdi. Merkez Bankasından yapılan açıklamada, son günlerde küresel piyasalardaki olumlu gelişmelerin de etkisiyle döviz piyasasında derinliğe ilişkin kaygıların azaldığının izlendiği ifade edildi.

Bu nedenle, döviz satım ihalelerinin 3 Nisan 2009 tarihinden başlayarak durdurulmasına karar verildiği belirtilerek, gerek görülmesi halinde döviz satım ihalelerine tekrar başlanabileceğine işaret edildi.

Döviz piyasasında derinliğin kaybolmasına bağlı olarak sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi üzerine, 10 Mart 2009 tarihinden itibaren döviz likiditesini destekleyerek döviz piyasasının sağlıklı çalışmasını sağlamak amacıyla döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlanmasına karar verilmişti. Bu tarihten itibaren günlük 50 milyon ABD dolarlık döviz satım ihalelerine başlanmış ve gerçekleştirilen 18 ihalede toplam 900 milyon ABD doları satılmıştı.

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