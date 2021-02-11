Döviz hesaplarında çözülme işareti: Mevduatlar 2.1 milyar dolar azaldı

Türkiye’deki vatandaşlar ve tüzel kişiliklerin döviz mevduatları 5 Şubat haftasında 2 milyar 131 milyon dolar azalarak 232 milyar 925 milyon dolara indi. Bir önceki hafta da döviz mevduat hesaplarında 1 milyar dolarlık gerileme yaşanmıştı.

Döviz hesaplarındaki erimede altın fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak kıymetli maden depo hesaplarının Amerikan doları karşılığının gerilemesi de etkili oldu. Dünya’nın haberine göre döviz mevduatındaki azalmanın 1 milyar 15 milyon doları kıymetli maden depo hesaplarındaki azalmadan meydana geldi.

Öte yandan Euro/dolar paritesi de geçen hafta 1.20 seviyesinin altına inmişti. Euro hesaplarının dolar karşılığındaki gerileme de 743 milyon dolar olarak belirlendi.

Bireylerin dolar mevduatı 124 milyon dolar azalışla 76 milyar 246 milyon dolara, tüzel kişilerin dolar mevduatı da 553 milyon dolar azalışla 45 milyar 247 milyon dolara indi.