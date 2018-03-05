Döviz hesapları yüzde 40 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son verilerine göre, mevduat ve fon toplamı 1 trilyon 837.8 milyar liraya ulaştı. Bunun 846.6 milyar liralık bölümü döviz cinsinden oluşuyor. Döviz tasarrufların payı toplam içinde ise 5 yılda yüzde 33’ten 46’ya yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göreyse, toplam yabancı para mevduatlar da 210 milyar dolara dayandı. 23 Şubat haftasında 208.4 milyar dolar olan bankalardaki toplam yabancı para mevduatındaki artış yılbaşından bu yana 7.3 milyar doları buldu. 2017 sonuna göre vatandaşın döviz tevdiat hesapları 2.5 milyar dolar artarken, şirketler kesimi 2.2 milyar dolar daha biriktirdi.

En yüksek haftalık artış

Dünya gazetesinden Ece Ceyhun’un haberine göre, haftalık bazda bakıldığında şubat başında döviz bozduranların 16 Şubat haftasında misliyle geri alım yaptığı dikkat çekti. 23 Şubat haftasında ise şirketler döviz alımına devam etti. Hesap sahiplerinin 9 Şubat – 16 Şubat arasında toplam yabancı para mevduatının 4.2 milyar dolar arttığı görülürken, bu miktar, 22 Aralık haftasından bu yana yaşanan en hızlı haftalık yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Analistlere göre, FED ve diğer merkez bankalarının hareketleri, kurlardaki artış ve enflasyonist beklentiler döviz cinsi tasarrufların artışındaki temel nedenler olarak öne çıkıyor.