Döviz hesapları yine arttı; vatandaş 1.3 milyar dolar daha aldı

Merkez Bankası’nın haftalık banka ve para istatistiklerine göre 5 Şubat-12 Şubat haftasında yurt içinde yerleşik kişilerin toplam döviz mevduatları 2 milyar 701 milyon dolar artarak, 235 milyar 626 milyon dolara çıktı.

Sözcü’nün haberine göre artışın 1.1 milyar doları euro/dolar paritesi ve ons altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı. Parite ve ons sabitlendiğinde artış 1.6 milyar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında da artış görüldü. 12 Şubat ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 5 Şubat ile biten haftaya göre 1 milyar 293 milyon dolar artarak, 148 milyar 141 milyon dolardan 149 milyar 434 milyon dolara yükseldi.