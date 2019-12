Döviz geriledi, borsa hafif yükseldi

Borsa haftanın ilk gününü yüzde 0,02 oranında artışla kapadı

Faiz

Parite

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası yükselişle kapandı

Fed: ABD 2010'dan itibaren düzlüğe çıkar



New York Borsası, güne yükselişle başladı New York Borsası, güne yükselişle başladı

Petrol fiyatları geriledi

Piyasalarda bu hafta IMF ile görüşmeler belirleyici olacak

Ekinvest analisti Uğur Ertürk bu hafta için şu değerlendirmede bulundu:

Kapalıçarşı'da akşam 1,6900 liradan alınan dolar 1,6930 liradan satılıyor. 2,1960 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,2020 lira düzeyinde bulunuyor.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7100 lira olan dolar ile 2,2050 lira olan Euro güne aynı fiyatlardan başlamıştı.Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,6824 lira, satışta 1,6942 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası cuma günü efektif kurunu alışta 1,6915 lira, satışta 1,7035 lira olarak belirlemişti.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, bugün ortalama yüzde 0,02 oranında değer kazandı.İMKB Ulusal-100 Endeksi, günlük bazda 5,06 puan yükselerek günü 23.620,31 puandan kapadı.Günlük işlem hacmi 997 milyon 862 bin 772 TL olarak hesaplandı.3 Kasım 2010 vadeli bugün valörlü tahvilin basit getirisi yüzde 15,05'e, bileşik getirisi 14,40'a geriledi.Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 15,38 bileşik getirisi yüzde 14,70 olarak gerçekleşmişti.Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibariyle Euro-dolar paritesi 1,3017 sterlin-dolar paritesi 1,4114 yen-dolar paritesi ise 98,21 düzeyinde seyrediyor.Nikkei Endeksi, yüzde 1,78 oranında değer kazanarak 7.704,15 puandan kapandı.Borsanın yükselmesinde, ABD bankacılık sistemine ilişkin olumlu beklentiler etkili oldu.Borsanın açılışında, Cuma gününe göre, Dow Jones Sanayi Endeksi 75 puan artarak 7.299,00 puan oldu.Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5 puan değer kazanıp 1.437,00 puana ulaştı.Borsanın yükselişle açılmasında, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke'nin, siyasi iradenin, bankacılık sistemini kurtarmaya yönelik destek paketlerini tamamlaması halinde, ABD ekonomisinin gelecek yıl toparlanmaya başlayacağını ifade etmesi etkili oldu.Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı'nın (OPEC) petrol üretim kotasını sürdürme kararının ardından 2 dolar gerileyerek 44 dolar düzeyine indi.OPEC, Viyana'daki merkezinde yapılan petrol bakanları olağan toplantısında, dünya ekonomisindeki olumsuzluklar dikkate alınarak günlük üretimde kısıntıya gidilmeyeceği, geçen yıl kararlaştırılan günlük 4,2 milyon varillik üretim kararının uygulanacağı bildirilmişti.Bu hafta dış piyasalardaki gelişmeler önemli olmakla birlikte, IMF ile yeniden başlayan görüşmelere ilişkin spekülasyonlar da piyasa yönü üzerinde etkili olacak.Uzmanlar G20 zirvesi sırasında Mehmet Şimşek’in IMF ile yaptığı görüşmelerin fos çıkacağını vurgularken, bir anlaşma ortamının sağlanmasının uzun bir süreç alabileceği söyleniyor. Ayrıca makroekonomik büyüklüklere bakıldığında, şu an IMF'nin bize tanıyabileceği rahatlama alanını zaten kullandığımız söyleniyor. Yani IMF’nin, şu an her ne kadar şartlarda gevşeme yapmış olsa da, seçim yatırımları nedeniyle olası bir harcama paketinin zaten kullanılmış olduğunu söyleyerek, yeni harcama kapıları açmaya pek yanaşmayacağı belirtiliyor.Dolar bu hafta en iyi olasılıkla 1.73-1.74 seviyelerine yükselebilir diyen uzmanlar genel olarak yatay ve hafif aşağı eğimli bir seyir bekliyor. Negatif bir haber ve yeniden dünya piyasalarında dolar talebinde artış gibi bir durum olmaması durumunda, doların genelde 1.69'un altına düşmemesi ve 1.7250 civarında bir direnç oluşturması bekleniyor. Öneri, bu hafta için eğer dolar 1.65-1.67 aralığına gelirse, o seviyelerden kısa vadeli alım düşünülebilir, fakat 1.74-1.75 aralığına gelirse o seviyelerde panik olup dolar almaya kalkışmamak gerektiği yönünde…Borsanın bu hafta içinde 24.500'ü yukarı geçmeye çalışacağı, 23.250 seviyelerinde önemli bir destek oluşabileceği belirtiliyor. Özellikle hisse sahiplerinin iki hafta beklemesi tavsiye edilirken, 24.500 yukarı geçilirse 25 bin ve 25.250 aralığının kar elde etmek için iyi bir seviye olacağı söyleniyor."Mehmet Şimşek G-20 hazırlık toplantısında IMF ile görüştükten sonra muhtemel anlaşmanın Nisan ayında imzalanabileceğini belirtti. Global durgunluğa karşı kamusal teşvik paketleri ve finans sektörünün tekrar ayağa kaldırılmasına dair havanda su dövülen G-20 toplantısında en önemli gelişme vergi cennetleri ve off-shore hesapların sınırlandırılmasına ilişkin kararlılık idi. Türklerin yurtdışındaki parasının içeri getirilmesini amaçlayan varlık barışı 17 milyar lirayla sınırlı kalmıştı, oysa bu konuyu en iyi bilebilecek konumda olan BDDK başkanı tek bir isviçre bankasında 60 milyar doların tutulduğunu ifade etmişti. Hükümetin IMF işini şimdiye kadar sürümcemede bırakmasında en önemli etken yurtdışındaki bu devasa mevduatın peşine düşmesiyle alakalı. Ama şimdi İsviçre ve diğer off-shore cennetlerinde para tutmanın cazibesini yok eden global düzenlemeler geliyor, yani çarşı karışacak.Geçen hafta NewYork borsası beklenen yukarı tepkisini yaptı, %10’dan fazla yükseldi. Üstüne piyasaların en sevdiği IMF beklentisine ilişkin pozitif açıklama eklendi ve ama İstanbul borsası çok zayıf bir göreceli performans gösterdi. Haftanın ilk yarısı dow’un %10+ hareketinden sonra realize olmaya başlaması büyük ihtimal. İçerde ise Doğan grubuyla ilgili negatif haberler ve yerel seçimlere ilişkin senaryolar baskın- iktidar partisinin oyunun %40 altına düşmesi ve bunun yeni bir siyasi kaos sürecini tetiklemesine ilişkin senaryolar. Bu ortamda 30-endeksin kritik 30 bin seviyesinden kısa vadede yukarı yönde uzaklaşmaya başlaması düşük ihtimal. Orta/uzun vadeli hisse biriktirmeye devam edilmesini öneriyoruz, Vadelide 30.50- 31.00 kırılmadığı sürece koruma amaçlı short pozisyon taşımak gerekiyor."