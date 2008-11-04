Döviz düştü, İMKB yükseldi

‘Doların bu seviyeden aşağı gelmesi zor’

Ekim ‘kara’, Kasım ‘sakin’, Aralık ‘dikkat’

Gözler, ABD başkanlığı için Obama ve McCain yarışına çevrildiği sırada piyasalarda gün boyu sakin bir seyir izlendi. İMKB, yeni güne dar bantta yatay seyirle başladı. Günün sonunda yurtiçinde döviz geriledi, borsa yükselişle kapandı.Piyasalarda küresel krizin etkilerini minimize etme yönünde atılan adımlar takip edilirken, son hamle Avustralya'dan geldi. Avustralya Merkez Bankası bu sabah faizleri 75 baz puan düşürerek %5.25’e çekti. Ancak, Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta alacağı faiz kararı piyasalar açısından daha önemli. Tüm bunların yanında ABD'deki başkanlık seçimi de gündemin ana maddesi olarak yerini alıyor. Piyasalar seçimle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.Uluslararası piyasalarda ABD doları bugün önemli para birimleri karşısında dalgalı bir seyir izlerken, altın fiyatları yükseldi.İMKB sabah ve öğleden sonra yurtdışına paralel dar bantta sıkışık bir seyir izledi. Akşamüzeri gelen alımlarla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 4,84 oranında değer kazanarak günü kapattı.İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 1.022,26 puan artarak 29.343,35 puandan kapandı. Borsa endeksi günün tamamında 1.355,70 puan yükseldi.İMKB Bileşik Endeksi güne, dünkü ikinci seans kapanışına göre 87,11 puan artarak 28.074,76 puan seviyesinden başlamış. Hisse senetleri, bu seviyede 0,31 oranında değer kazanmıştı.Dolar gerek ABD'deki başkanlık seçimi, gerekse Avrupa Merkez Bankası'nın faizi düşüreceği beklentisiyle hafif değerlenmiş durumda. Serbest piyasada dolar güne artışla başladı ancak günün sonunda dövizde düşüş gözlendi. İstanbul serbest piyasada 1,55 YTL’den güne başlayan dolar akşam saatlerinde 1,50 YTL’den, 1,95 YTL'den güne başlayan Euro 1,93 YTL’den işlem gördü.Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5380 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 1,9620 YTL olmuştu.Nikkei Endeksi, yüzde 6,3 oranında değer kazanarak, 9.114,60 puandan günü kapadı. Dün tatil nedeniyle kapalı olan borsanın değer kazanmasında, bankacılık ve ihracat sektöründeki yükseliş etkili oldu.New York Menkul Kıymetler Borsası, ABD Başkanlık seçimleri öncesinde yükseldi. Dow Jones Endeksi, 172,04 puan (yüzde 1,85 oranında) artış göstererek, 9.491,87 puana yükseldi. Nasdaq Bileşik Endeksi de, yüzde 1,31 oranında değer kazanarak, 1.748,91 puana çıktı.Yatırımcıların seçimler öncesinde fazla hareket etmek istememesine karşılık dün oldukça dalgalı seyreden ABD Borsaları günü yatayda tamamladı. ISM imalat endeksi (son 26 yılın en düşük seviyesi ve 41.0 olan beklentiye karşı 38.9) ile inşaat harcamalarının açıklandığı ekonomik verilerin yanı sıra elektronik mağaza zinciri Circuit City’nin zayıf makroekonomik koşullardan ötürü 721 mağazasından 155’ini yıl sonunda kapatacağını açıklaması, General Motor’un Kuzey Amerika’daki satışlarının Ekim ayında %45, Ford’un %30.2, Toyota’nın %25.9 oranında düştüğünü bildirmesi sektörlerdeki bozulmanın devam ettiğini gösteriyor. FED’in dün yayımladığı raporda yerli bankaların %85’inin ticari ve sanayi kredi borç verme standartlarının, %60’ının tüketici kredi kartı borçlarının, %70’inin birincil mortgage borçlarının sıkılaştığı açıklandı. Bu gelişmeler, dördüncü çeyrekte ABD GSYH verisinin %0.5’den daha fazla daralacağına ilişkin beklentileri desteklemektedir. Zayıflayan global ekonominin talebi düşürmesine bağlı olarak emtia fiyatlarındaki zayıf seyir sürüyor. Bu bağlamda petrol fiyatları dün %5.2 oranında gerileme kaydetti. Avustralya Merkez Bankası faizleri 0.75 puan düşürerek %5.25’e çekerken bu durum global faiz indirimlerinin devam edeceği ve bunun carry trade’e engel olacağı şeklinde algılanması Japon Yeni’nin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına, borçlanma maliyetlerinin düşmesi ise Asya Borsaları’nda yükselişe sebep oldu. ABD’de bugünkü Başkanlık seçimi (Obama’nın kazanması bekleniyor) piyasaların odak noktası olacaktır ve tali olarak da şirket bilançoları (BMW, Bridgestone, Marks&Spencer, Tesco, UBS) ve fabrika siparişleri verisi izlenecektir. Bu nedenle bugün de yurtdışı piyasaların ağırlıklı olarak yatayda hareket etmesi bekleniyor.Dün akşam TÜİK’in açıkladığı enflasyon verisinin TÜFE’de beklentilerin hayli üzerine çıkması bugün IMKB’de bir miktar satış baskısını hissettirmekle birlikte, borsa günü alışlarla kapattı.Asya borsalarında, Amerikan ham petrolün Aralık teslim fiyatı 1,24 dolar indi ve 62,62 dolar oldu. Londra'da yine Amerikan tipi hafif ham petrolün Aralık varil teslim fiyatı, 1,34 dolar düşüşle 62,57 dolara geriledi. Londra Brent tipi ham petrol de 1,60 dolar düştü ve varili 58.88 dolar oldu.Petrol fiyatındaki gerilemede, ABD ekonomisinin durgunluğa gireceğine yönelik işaretler ve Çin'in petrol talebinin düşeceği beklentisi etkili oldu.