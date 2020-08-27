Döviz cinsinden borçlanma tam gaz: Hazine yurtiçinden 3 milyar dolar borçlandı

Hazine yurt içinde 3 milyar dolarlık borçlanmaya gitti. Böylece son bir ayda yurt içinde yapılan döviz cinsi borçlanma 9 milyar dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada borçlanmayla ilgili şu bilgiler yer aldı:

“Bakanlığımızca 26 Ağustos 2020 tarihinde doğrudan satış yöntemi ile 28 Ağustos 2020 valörlü, 25 Ağustos 2023 itfa tarihli olarak, TRT250823F10 ISIN kodlu 6 ayda bir % 1,87 kupon ödemeli 3 milyar ABD Doları tutarında ABD Doları Cinsi Devlet Tahvili ihracı gerçekleştirilmiştir.”

Sözcü'nün haberine göre Hazine böylece yurt içinde toplamda son bir ayda 9 milyar dolar, yılbaşından bu yana ise 2,9 milyar euro ve 13,9 milyar dolar borçlanmış oldu. Bu rakam yurt içinde döviz borçlanmada rekor seviye olarak kayıtlara geçti.

İç borç çevirme oranı yüzde 205

Hazine, 2011-2017 döneminde hiç içeride döviz cinsi borçlanmaya gitmemişti. Ancak bu uygulama 2018’de değiştirildi. Hazine yurt içinde 2018’de 700 milyon euro ve 100 milyon dolar, 2019’da 5,1 milyar euro ve 100 milyon dolar, 2020’de de 2,9 milyar euro ve 13,9 milyar dolar borçlandı.

Hazine, normalde ağustos ayında 28,1 milyar liralık iç borç ödemesine (anapara+faiz) karşılık 6 ihaleyle 19 milyar lira iç borçlanma planlıyordu. Ancak planda değişiklik yapıldı ve 6 ihaleyle 13,9 milyar lira; 2 döviz cinsi iç borçlanmayla 43,8 milyar lira olmak üzere toplamda 57,7 milyar lira borçlanıldı. İç borç çevirme oranı da yüzde 205 oldu.