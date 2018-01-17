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DÖVİZ BÜROSUNDAKİ SOYGUNU SON ANDA POLİS ÖNLEDİ

  Haber- Kamera: Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA  Fatih'te bir döviz bürosunun otomatik kepenk sistemi kumandasını kopyalayarak açan hırsızlar polisin olay yerine çabuk gelmesiyle kaçtı

17 Ocak 2018 12:23

 

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA 
Fatih\'te bir döviz bürosunun otomatik kepenk sistemi kumandasını kopyalayarak açan hırsızlar polisin olay yerine çabuk gelmesiyle kaçtı. 
Polisin elleri tetikte döviz bürosuna girişi güvenlik kamerasına yansıdı. 
Fatih Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosuna 06.30 sıralarında gelen hırsızlar önceden kopyaladıkları otomatik kepenk sistemini uzaktan kumanda ile açtı. Çevreyi gözetleyen hırsızlar içeri girecekken durumu fark eden vatandaşlar hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören hırsızlar kaçtı. Polisin elleri tektikte döviz bürosuna girmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Polis ekiplerinin döviz bürosuna gelmesi
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olay yerinden görüntü
-Dövizciden görüntü
-Çalışan ile Röportaj
-Diğer detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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