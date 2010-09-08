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DÖVİZ BÜROSUNDA SOYGUN GİRİŞİMİ  İSTANBUL (A.A)

08 Eylül 2010 17:03

-DÖVİZ BÜROSUNDA SOYGUN GİRİŞİMİ  İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Bayrampaşa'da bir döviz bürosunu soymak isterken görevlinin müdahalesiyle kaçmaya çalışan kişi yakalandı. Tuna Caddesi'ndeki bir döviz bürosuna gelen kar maskeli bir kişi, silah tehdidiyle çalışanları etkisiz hale getirerek, paraları almak istedi. Bu sırada döviz bürosu çalışlarından birinin müdahale etmesi üzerine soyguncunun elindeki silah ateş aldı. Müdahale eden çalışanın hafif yaralanmasının ardından yaya olarak olay yerinden kaçmaya çalışan soyguncu, motorize polis timleri tarafından gözaltına alındı.  Bayrampaşa İlçe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen H.S'nin, borçlarını kapatmak için döviz bürosunu soymak istediğini söylediği öğrenildi. 

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