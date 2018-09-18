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Dünya

Döviz bürosu soyan hırsızlar 2 gün sonra yakalandı!

Gözaltına alınan Rus vatandaşı Khalik B. ile Ermenistan vatandaşı Gevorg A.'nın sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi

18 Eylül 2018 03:50

İstanbul Şişli'de maskeli ve silahlı girdikleri döviz bürosundan 300 bin liralık dolar ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli Bursa'da yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Eylül'de 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi’nde üzerinde bulunan bir döviz bürosuna otomobille gelen maskeli ve silahlı 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin izini sürdü.

Şüphelilerden ikisinin Bursa'ya kaçtığını belirleyen polis, kentte çalışma başlattı. Polisten kaçmak için Gemlik'te iki ayrı otelde oda tutan şüpheliler düzenlenen baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan Rus vatandaşı Khalik B. ile Ermenistan vatandaşı Gevorg A.'nın sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.

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