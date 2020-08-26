Döviz borcu nedeniyle dolardaki yükselişten en sert etkilenen şirket THY

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı, döviz borcu bulunan şirketlerin sırtındaki yükü ağırlaştırıyor. Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’de finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Mayıs 2020 itibarıyla 165,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Sözcü'nün haberine göre 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 9,2 milyar dolarlık (63,2 milyar TL) döviz açığıyla Türk Hava Yolları, borçlu şirketlerin başına çekiyor.

2020’nin ilk yarısında 4,3 milyar TL net zarar açıklayan THY’nin toplam borcu son 5 yılda yüzde 283 artışla 128,5 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin borcunun 85,4 milyar TL’si döviz cinsinden. İşte Sözcü'nün incelemesine göre döviz açık pozisyonu en yüksek 5 borsa şirketi:

THY’nin 128,5 milyar TL olan toplam borcunun 85,4 milyar TL’si, yani yüzde 66,5’i döviz cinsinden. Şirketin döviz varlığı ise 22,2 milyar TL seviyesinde. Dolayısıyla döviz açığı da 63,2 milyar TL.

Şirketin bilançosunda, döviz açık pozisyonuna ilişkin “Grup'un açık döviz pozisyonu, yatırımlarını fonlamak amacıyla almış olduğu Avro, Japon Yeni ve İsviçre Frangı cinsinden uzun vadeli krediler kaynaklıdır” bilgisi yer alıyor. Söz konusu kredilerin TL karşılığının ise 57,6 milyar TL seviyesinde olduğu belirtiliyor.

THY, döviz riskinden nasıl korunduğuyla ilgili bilgi verirken gelirlerinin de döviz cinsinden olduğuna dikkat çekiyor...