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Ekonomi

DÖVİZ ALIMINA MÜDAHALE ANKARA (A.A)

25 Temmuz 2011 15:18

-DÖVİZ ALIMINA MÜDAHALE ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Merkez Bankası, bugünden başlamak üzere döviz alım ihalelerine ara verdi. Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarında, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli DTH/yabancı para katılma hesapları ile birikimli DTH/yabancı para katılma hesaplarındaki oranı yüzde 11'den yüzde 10'a, 3 yıl dahil 3 yıla kadar vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerinde oranı yüzde 11,5'den yüzde 10'a, 3 yıldan uzun vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerinde oranı ise yüzde 11'den yüzde 9'a indirdi.

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