Döverek öldürdü; mahkeme kravata iyi hal indirimi verdi

Eğlence mekanında tanıştığı Elena Carnelia'yı bir otel odasında döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan İbrahim Timur hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, duruşmalara kravatlı katılması nedeniyle iyi hali dikkate alınarak 25 yıl hapis cezası verdi.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, İstanbul 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Timur katıldı.



Duruşmada son sözleri sorulan İbrahim Timur “Beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum. Bir çocuğum ve eşim var. Ailecek mağduruz” dedi. Mahkeme heyeti, Timur’a verdiği müebbet hapis cezasını duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak Timur’a 25 yıl ağır hapse indirdi.

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, otel odasında çıkan tartışma üzerine Timur’un, Carnelia’nın alın kısmına vurduğunu, boğazını sıkıp ağız ve burnunu yastıkla kapatarak nefessiz kalmasına neden olup ölümüne yol açtığını iddia etmişti.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Elena Carnelia’nın ablası Mariana Dinu ise “Cenazeyi almak için geldiğimde kardeşimi ayağının üzerindeki doğum izine bakarak ve sağ ayağındaki ikinci tırnakta bulunan deformasyonla tanıdım” demişti.