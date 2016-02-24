Döverek bayılttıkları köpeği köprüden attılar!

Erzurum'un Oltu ilçesinde döverek bayıltılan bir köpek köprüden atıldı. Köpeğinin köprüden atılması gösteren video, hayvan dostlarını ayağa kaldırdı.

Oltu ilçe merkezine çevredeki yerleşim merkezlerinden getirilen sokak köpeklerinin bırakıldığı ileri sürülürken, sosyal medyada telef olan bir köpeğin köprüden Oltu Çayı'na atılması videosu hayvan dostlarının tepkisine neden oldu.

Bu fotoğraflar, "Erzurum'da döverek bayılttıkları köpeği köprüden aşağı attılar", "Erzurum'un Oltu ilçesinde sokak köpeklerine yapılan işkencelerin görüntüleri ortaya çıktı" diye sosyal medyada paylaşıldı.

Olayın videosu şöyle:

(Video şiddet görüntüleri içermektedir)

Köpeğe işkence edenler hakkında cezai işlem yapılması için change.org üzerinden imza kampanyası başlatıldı. İmza atmak için tıklayın.