Döven polise 3 bin lira, dayak yiyen vatandaşa 8 bin lira ceza

Aydın Kuşadası’nda 4 yıl önce elleri arkadan kelepçeli halde 5 polis tarafından karakolda feci şekilde dövülen Fuat Şengül’e 8 bin lira, 2 polise ise 3 bin lira para cezası verildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde emlakçılık yapan Fuat Şengül, 4 Temmuz 2010’da motosikletini çekmek isteyen polislerle tartıştı. Bu sırada gelen iki sivil polis, Şengül’ü tartaklayarak gözaltına aldı ve Çarşı Karakolu’na götürdü. Bu sırada karakolun kamerası kayıttaydı.

Karanlıkta işkence

Fırat Alkaç’ın Hürriyet’teki haberine göre, iki sivil, iki resmi polis Şengül’ü hırpalayarak yere yatırdı. Polislerden biri Şengül’ün ayaklarının üzerine bastı. Elleri arkadan kelepçelenen Şengül, ayağa kaldırıldıktan sonra kameranın görmediği kör bir noktaya götürüldü. Bu arada polislerden biri kamerada işkence görüntüleri anlaşılmasın diye televizyonun ışığını kapattı. 4 polis, Şengül’ü dövdü. Diğer polisler ise bu işkenceyi izlemekle yetindi. Işıklar yaklaşık 5 dakika sonra yandı.

Polisler: Bize küfür etti

Şengül yaraları geçmeyince, 5 gün sonra savcılığa giderek polisler Murat Gül, Mehmet Çalışkan, Süleyman Satılmış, Yunus Can ve Ahmet Koçak’tan şikâyetçi oldu. Polisler de Şengül’ün kendilerine küfür ettiğini ve vurduğunu söyleyip şikâyetçi oldular. Hem polislere, hem de Şengül’e Kuşadası 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

‘Adalete güvenim kalmadı’

Mahkeme davayı önceki gün karara bağladı. Şengül, “memura hakaret” suçundan 442 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza 8 bin 840 lira adli para cezasına çevrildi. Murat Gül ve Mehmet Çalışkan’a verilen 6 ay hapis cezası ise 3 bin liraya çevrildi. Süleyman Satılmış hakkında ise “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı verildi. Yunus Can ve Ahmet Koçak hakkında ise bir işlem yapılmadı. Olaydan sonra Kuşadası’nı terk eden Fuat Şengül, mahkeme kararı karşısında adalete güveninin zedelendiğini söyledi.