Dövdüğü öğrencinin psikolojisini bozan öğretmene soruşturma

Kayseri’nin Bünyan ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan 60 yaşındaki Mustafa B.'ye 10 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi A.E.'yi 2 kez dövdüğü; ardından öğrencinin psikolojisi bozulduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı. Öğretmen Mustafa B., başka bir ilçeye tayin edildi.

Dayak iddiası geçen yıl Bünyan ilçesi Atatürk İlkokulu’nda meydana geldi. Okuldaki diğer öğretmen ve hizmetliler ile arasında sorun bulunduğu öne sürülen sınıf öğretmeni Mustafa B., iddiaya göre, A.E. adlı öğrenciyi dövdü. Okuldan eve gelen A.E.’ye babası Nazım E. ve annesi Güler E. yüzündeki kızarıklık ve morluğun nedenini sorunca çocuk ağlayarak öğretmenin kendisini dövdüğünü söyledi. Anne Güler E. okula giderek öğretmen Mustafa B.’ye neden çocuğuna dayak attığını sordu. Öğretmen, iddiaya göre, okul müdürünün önünde veliye hakaret etti. Ailenin isteği üzerine A.E.’nin sınıfı bu öğretim yılında değiştirildi. Mustafa B. iddiaya göre, 21 Eylül’de 4.sınıfa giden A.E.’nin kulağını okul bahçesinde çekerek, yine tokatladı.



İki dayak olayı üzerine okula gitmek istemeyen ve uykusunda sık sık "Öğretmenim ne olur vurma" diye bağıran ilkokul öğrencisi A.E. için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri uzmanı tarafından 23 Ekim’de 'uyum bozukluğu' tanısı ile verilen raporda, "Öğretmenden fiziksel istismara bağlı uyum bozukluğu belirtileri var. Okula yalnız gidemiyor, ağlıyor, sinirli. Okulda öğretmen kendisini hala rahatsız ediyor. İlaç tedavisine başlandı” ifadesine yer verildi.



Ailenin şikayeti üzerine öğretmen hakkında Bünyan Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma açıldı. Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma sonrası sınıf öğretmeni Mustafa B.’yi Sarıoğlan ilçesindeki bir başka okula tayin etti.



Baba Nazım E., oğlunu döven, eşine hakaret ettiği öğretmen hakkındaki hukuk çerçevesinde hesap soracaklarını söyledi. Nazım E., "Eğitimci olacak bu kişi oğlumu okuldan soğuttu. Bu yaşta psikolojisi bozuldu. Sinir hastası oldu. Stres giderici ilaçlar kullanıyor. Gece uykusundan 'Öğretmenim vurma' diye bağırarak kalkıyor. Okula gitmek istemiyor. Her gün okul kapısında nöbet bekliyoruz" dedi.



Baba Nazım E., dayak ve hakaret iddiası ile ilgili dava açıldığını ve duruşma için Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün de bir avukatla kendilerine yardımcı olacaklarını belirterek "Hem oğlum hem de eşim için Müdürlük bir avukat görevlendirecek" diye konuştu