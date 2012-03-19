Dosyayı biliyorum Sivas olayları planlı

T24- Sivas davasında bir dönem 3-4 kişinin avukatlığını üstlenen Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, olaylarla ilgili önemli açıklamalar yaptı.



"O dosyadan hatırlıyorum. Böyle hemen başlayıp da 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir olay değil." diyen Yazıcı, dinlenen tanıklar arasında dönemin emniyet müdürünün de olduğuna işaret etti. Müdürün, "Bu olayı gerçekleştirenler Sivas dışından gelen 10 kadar kişiydi. Yakalayamadık." şeklindeki ifadelerinin dosyaya konulduğunu vurguladı. "Bu açıdan planlanmış, tertiplenmiş, vatandaş kışkırtılmış ve sonuçta bu olay meydana gelmiştir." tespitinde bulunan Yazıcı, davada kimseye ceza verilmemiş gibi yazılarak kamuoyunun yanıltıldığına dikkat çekti: "Oysa 79 sanık ağır hapse çarptırıldı."

Zaman gazetesinin haberine göre, AK Parti Elazığ il kongresine katılan Bakan Hayati Yazıcı, gazetecilere Sivas davasını değerlendirdi. Yazıcı, Madımak Oteli'nde çıkarılan ve çok sayıda vatandaşın ölümüne neden olan vahim olayın belli bir plan dahilinde gerçekleştirildiğine işaret etti. Yazıcı şöyle konuştu: "Emniyet müdürünün dinlenmesini hatta biz talep ettik. Böyle hemen başlayıp da 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir olay değil. Bunun bir hazırlığı olması lazım. Emniyetin elde ettiği istihbari bilgiler olması lazım. Bu tür bilgiler geldi mi, nereden geldi, bunların gözlemi ne veya bu olayın büyüme durumu varsa, şehirde görevli güvenlik güçleri yeterli değilse niye bunlara anında takviye sağlanmadı gibi konularda dinlenmesini talep ettik, mahkeme de dinledi. Tutanaklarda var. Onun söylediği şey şu özetle: 'Bu olayı gerçekleştirenler 10 kadar kişiydi. Bunlar Sivas dışından geldiler, biz bunları yakalayamadık. Dosyada bu bilgiler var. Muhafaza ediliyor olması lazım.' Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman da bu planlanmış, tertiplenmiş, vatandaş kışkırtılmış ve bu olay sonuçta meydana gelmiştir."

Gümrük ve Ticaret Bakanı, davanın yargılama sürecinde hiç kimseye ceza verilmemiş gibi yayın yapılmasını da yanlış buldu. "79 sanık hakkında idam ve ağır hapis cezaları verilmiştir." diyen Bakan Yazıcı, 1993 yılının Türkiye tarihinde çok vahim olayların yaşandığı bir yıl olduğuna değindi.

Sivas olaylarının 2 Temmuz 1993'te yaşandığını hatırlatarak, bu olaya ilişkin yapılan soruşturma üzerine açılan kamu davasında 111 sanığın yargılamasının yapıldığını belirtti. Mahkemenin çok uzun zamana yaymadan, 1994 yılı Aralık ayında ilk kararını verdiğini dile getiren Yazıcı şöyle konuştu: "Bozuldu, gitti, geldi ama sonuç itibarıyla 2000'li yıllarda bu dava sonuçlandı ve bu davada 33 sanık hakkında idam kararı verildi. 46 sanık hakkında ağır hapis cezası verilmiş. Dolayısıyla 79 sanık hakkında idam ve ağır hapis cezaları verilmiş. Geçen hafta öyle bir hava estirildi ki; 'Koskoca Sivas davası, 37 kişinin yakılarak öldürülmesiyle alakalı yargılama sonucu hiç kimseye ceza verilmemiş, dava zamanaşımına uğramış, ortada kalmış...' Bu çok yanlış. Geçen hafta hakkında karar verilenler ana davanın görüldüğü aşamada yakalanamamış, tutuklanamamış, elde edilememiş ve dosyaları da bu sebeple ayrılmış sanıklarla ilgili verilen karar ve o sanıklar da davanın asli faili değil, ferdi faili olarak suçlanan sanıklar. Ferdi olarak suçlandıkları için onlar hakkında uygulanması talep edilen ceza miktarı daha düşük. Dolayısıyla hukukumuzda zamanaşımı diye bir prosedür var, o prosedür de dolunca mahkeme bunu yapacak. Yani 'Sivas olayları çok vahim olaydır' diyerekten hukukun sanıkları için öngördüğü bir kuralı, mahkeme uygulama dışı bırakamaz."



