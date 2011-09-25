Dosyalar 2 yılda biter





T24- Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, "1-2 yıl içerisinde Yargıtay ve Danıştay'daki dosyaların biteceğini tahmin ediyoruz" dedi.







Zaman'ın haberine göre, Kahramanmaraş'a giden Yargıtay Başkanı, eski öğrencileriyle Elbistan Baro Temsilciliği'nde buluştu. Kaynak, eski öğrencilerinin kendisini karşılamasından duyduğu mutluluğu gizleyemedi.





Türkiye'nin çoğulcu ve insan hak ve hürriyetlerine önem veren bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirten Kaynak, özellikle 12 Eylül 2010'da yapılan referandumun sonuçlarının yargı kurumlarının işleyişine yansımalarının olumlu olduğunu söyledi.





Referandum sonrasında HSYK, Yargıtay ve Danıştay'da değişikliklerin olduğunu hatırlatan Kaynak, "Bunun yanında Yargıtay ve Danıştay'da bekleyen dosyaların bir an evvel sonuçlanması ile ilgili bir çalışma yapılmasından biz şahsen memnunuz. Bu yıla ilişkin çalışmalarımız başladı. İnşallah 1-2 yıl içerisinde Yargıtay'da ve Danıştay'daki dosyaların biteceğini tahmin ediyoruz. Adil yargılamanın en önemli hususlarından biri davanın makul sürede bitirilmesidir" dedi.