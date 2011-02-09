Dosya şuan incelemede!

T24 - AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi olayıyla ilgili olarak özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mustafa Çavuşoğlu’nun, ailenin avukatlarının, dönemin bürokratlarının soruşturulması konusundaki başvuru üzerine yeni bir soruşturma dosyası açtığı öğrenildi.





Dosya No:192



Dink cinayeti konusunda 2007’de açılan soruşturma dosyasına ilaveten, Dink Ailesi’nin Avukatı Fethiye Çetin’in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının işleme konulması ve dönemin bürokratlarının yargılama engelinin ortadan kaldırılması istemi üzerine 25 Ocak 2011 tarih 192 sayı numarası ile yeni bir soruşturma dosyası açıldı.





Bürokratlar var



Yeni bu durum nedeniyle ayrı bir savcı görevlendirildi ve inceleme başlatıldı. İncelemenin, dönemin bürokratlarını da kapsadığı belirtildi. Ancak sürecin devam ettiği, savcının incelemesinin ardından bu kişiler hakkında dava açılması, takipsizlik verilmesi veya yetkisizlik gibi kararlardan birinin alınabileceği belirtildi. Hükümet kaynakları, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mustafa Çavuşoğlu’nun, ailenin avukatının başvurusunu incelemek için yeni bir soruşturma dosyası oluşturulduğunu belirtti ve şöyle dedi:





Gereği yapılır



“Savcı, avukatın yaptığı müracaatı inceliyor. İncelemenin sonunda yetkili ve gerekli görürse gereğini yapar. Hükümet geçmişte Hrant Dink davasına bakan mahkeme başkanına her türlü lojistik desteği sağlamaya hazır olduğunu dile getirmişti. O günkü mahkeme başkanı buna yanaşmadı. Kamuoyundaki hassasiyet çok anlaşılır. Henüz süreç tamamlanmadı. Nereye kadar giderse gitsin bakılacak.”





Savcılık beklenmeli



Bakan Beşir Atalay, dün Dink’in öldürülmesine ilişkin dava hakkında, “Savcılığa başvurudur bu, henüz soruşturma da başlatılmış değildir. Savcılık bundan sonra ne yapacak onu beklemez lazım” dedi. Atalay, davaya ilişkin soruları şöyle yanıtladı: “Bu konuda epey bir bilgi kirliliği ve karışıklık var. Şu anda idare olarak bize gelen herhangi bir konu yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği karar ve ailenin avukatlarının savcılığa başvurusu ile bu konu yeniden gündeme geldi. Savcılığa başvurudur bu, henüz soruşturma da başlatılmış değildir. Savcılık bundan sonra ne yapacak onu beklemek lazım.”





'Soruşturma yok'



Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah’ın avukatı Mehmet Köksal, müvekkili hakkında Hrant Dink cinayetine yönelik talep edilmiş bir soruşturma izni ya da açılmış bir soruşturma bulunmadığını söyledi. Cerrah’ın, Dink olayında herhangi bir kusurunun olmadığının, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nce iki defa verilen kesin kararlarla sabit olduğunu savunan Köksal, açıklamasında şunlara yer verdi: “Özel yetkili savcılıkça müvekkilimiz hakkında talep edilmiş bir soruşturma izni yahut açılmış bir soruşturma yoktur. Bu tarz haberler yapılmasına son verilmediği ve yapılmış olan haberler düzeltilmediği takdirde tüm ilgililer hakkında, hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunmaktayız.”



