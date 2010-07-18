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Dünya

Dosya paylaşımına ve korsana ağır darbe

Korsan yazılım ve torrent ile dosya indirmek artık eskisi gibi cezasız kalmayacak. Para cezasının yanında hapis cezası da yer alıyor.

18 Temmuz 2010 03:00

T24- İngiltere'de yapılan en son açıklamalar Avrupa Birliği ve ABD'de olan olayları destekliyor. Yakında karşılığında para kazanmasalar bile dosya paylaşımı yapanlar hapis cezası alabilirler.

Açıktan pek tartışılmayan ve perde arkasında üzerinde konuşulan ACTA anlaşmasının getireceği ağır cezalar dosya paylaşımına ağır bir darbe vurabilir. Paylaşım ACTA ile hafif bir suçtan ağır bir suça dönüşebilir.

Korsanı destekleyen yazılar ve kullanılan dil bile bu anlaşma kapsamında ağır cezalar alabilir, korsan konusunda destekleyici açıklamalar ifade ve konuşma özgürlüğü dışında bırakılıp cezalandırılabilir.

Kısacası, çok yakında korsanın kaçabileceği bir delik bile kalmayabilir.

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