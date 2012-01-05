-Dosya paylaşımı ''din'' olarak kabul edildi ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - İsveç'te ''dosya paylaşımı'' bir din olarak tanındı ve mensuplarının bağlı olduğu ''Kopimizm Kilisesi'' resmi kayıtlara geçirildi. İngilizce ''kopyala beni'' anlamına gelen ''Copy me''den türetilen Kopimizm Kilisesi'nin İsveç makamları tarafından resmen tanınan 3 bin üyesi, bundan böyle dosya paylaşımının meşru hale gelmesini umuyor. Kopimizm Kilisesi'nin ruhani lideri İsak Gerson, kilisenin web sitesinde yaptığı açıklamada, baş dini ritüellerinin, dosya kopyalama ve bilgiyi paylaşmak için birbirleriyle bağlantı kurmak olduğunu söyleyerek, ''Kopimizm Kilisesi için bilgi ve kopyalamak kutsaldır. İsveç devleti tarafından tanınmak tüm kopimiler için büyük bir adımdır '' ifadesini kullandı. Bunun ayrım korkusu olmadan inançlarını yaşamaya doğru bir adım olmasını umduklarını kaydeden Gerson, İsveç basınına yaptığı açıklamada da, dinlerini bir yıldır resmi olarak kaydettirmeye çalıştıklarını, ancak hep reddedildiklerini belirtti. İsveç, kopimizmi din olarak kabul etse de korsan dosya paylaşımı ülkede hala yasal değil.