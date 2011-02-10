Dostluk maçına Belözoğlu gölgesi!

T24

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Dostluk kazandı, Emre kaybetti!



6. dakikada Hamit'in sağdan ceza sahasına ortaladığı topta defansın arkasına koşu yapan Umut'un kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi. 12. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Hamit'in yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci kornere çeldi. 13. dakikada Selçuk'un ceza sahasına ortaladığı topta bir anda oluşan karambolde Serdar topu ağlara gönderdi. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. 27. dakikada Nam Tae'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu Volkan parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 32. dakikada Selçuk'un soldan ceza sahasına ortaladığı topa kimse dokunamayınca kaleci Jun Sung'da kaldı. 42. dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta Lee Jung sonun ters vuruşunda top az farkla üstten kornere çıktı. 45. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Hamit'in şutunu kaleci Jun Sung çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu Mehmet Ekici tamamladı ancak top yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı da 0-0'lık eşitlikle sona erdi.60. dakikada, 1 dakika önce rakibiyle girdiği diyalog sonucu sarı kart gören Emre Belözoğlu, Koo Ja'ya yaptığı sert faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışına gönderildi. 62. dakikada Sabri'nin sağdan ceza sahasına ortaladığı topu Kazım tamamlamak istedi ancak top kaleye paralel bir şekilde auta çıktı. 64. dakikada Ji Dong'un yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut kaleci Volkan'da kaldı. 75. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan ceza sahasına ortaladığı topta savunmanın ters vuruşunda top üstten kornere çıktı. 80. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahasına ortaladığı topu Kazım kafayla kaleye gönderdi, ancak kaleci çizgi üzerinden topu çıkardı. Pozisyonun devamında Burak Yılmaz'ın etkisiz vuruşunda top kalecide kaldı. 87. dakikada Hong Chul'in sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti. Karşılaşma da 0-0'lık eşiklikle sona erdi.Emre Belözoğlu, ikinci yarıda rakibin sert oyununa pek sabırlı dayanamadı. 59. dakikada Cheol ile girdiği iki mücadele sonrasında sinirine hakim olamayan Emre önce yerdeyken saldırmak istedi. Sarı kart gördü. Bundan yalnızca 1 dakika sonra yine sinirlerine hakim olamayan Fenerbahçeli Emre, Cheol'ün baldırına çok sert bir tekme attı ve 2. sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı. Emre, oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklandı.