Dostluk maçı kavgayla bitti

T24- Dünya Şampiyonası’nın iki büyük favorisi Yunanistan ve Sırbistanlı oyuncular arasında cereyan eden büyük bir kavga ile noktalanan hazırlık maçı, iki ülkeye pahalıya patlayacak.



Atina’daki Akropolis Turnuvası’nın son gününde iki takım oyuncularının birbirine girdiği olaylarla ilgili soruşturma başlatan FIBA’nın, olaya karışan iki takım oyuncularına ağır cezalar vereceği öğrenildi.



Baumann fena köpürdü



Yunanistan ile aynı grupta olması nedeniyle 12 Dev Adam’ı da yakından ilgilendiren olayla ilgili görüşünü aldığımız FIBA yetkilileri, soruşturma başlatıldığını ve kavganın video görüntülerinin izlenip suçlu olduğu tespit edilen oyunculara en ağır cezanın verileceğini söyledi.



FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann, kavgayı ağır bir dille kınarken, suçluların cezasız kalmayacağını dile getirdi. Basketbola gönül veren miniklerin rol model olarak benimsedikleri yıldız oyuncuların sergilediği görüntülerin son derece yakışıksız olduğuna değinen Baumann, “Açıkçası yüz kızartıcı görüntüleri izlerken afalladım. Basketbolun güzelliğine leke sürdüler. FIBA, mümkün olan her adımı atacak ve bu şok edici olaya karışan oyuncuları cezasız bırakmayacaktır. Kavga görüntülerini titizlikle inceleyeceğiz. Şu bir gerçek ki FIBA, olayda suçlu gördüğü oyuncu ya da oyunculara mümkün olan en ağır cezayı uygulamakta tereddüt etmeyecektir” dedi.



6 oyuncu istim üstünde



Yunanistan-Sırbistanmaçının internet ortamında izlenebilen video görüntülerinde kavgada aktif rol oynayan oyuncular açıkça belli oluyor. Olayın başlangıç noktasında ve sonrasında rol oynayan Sırp yıldız Milos Teodosic ile Yunanlı Antonis Fotsis’in yanı sıra, Yunanistan’dan Sofoklis Schortsanidis (Baby Shaq) ve Kostas Tsartsaris, Sırbistan’dan da Nenad Krstic ile Marko Keselj’nin yumruklarını konuşturduğu net biçimde görülüyor. Bu 6 oyuncunun da ceza alması bekleniyor.



"Kimse ceza almayacak"



FIBA Avrupa’nın eski başkanı Yunanlı George Vassilakopoulos, Yunanistan-Sırbistan maçının son bölümünde çıkan kavga ile ilgili olarak Yunan medyasına ilginç

açıklamalarda bulundu.



Vassilakopoulos, FIBA yetkililerinin aksine karşılaşmanın özel bir turnuva maçı olduğunu, herhangi bir resmiyeti bulunmadığı için oyuncuların ceza almalarının da söz konusu olmayacağını belirtti. Eski başkan, “FIBA yetkilileriyle görüştüm. Ceza gerektirecek bir durum olmadığını söylediler” derken, “Olayların başaktörü Sırp Nenad Krstic. Eğer bir ceza gelirse ona gelir” dedi.



Krstıcgeceyi nezarette geçirdi



Akropolis Turnuvası’nın son gününde, son 2 dakika 40 saniyesine 74-73 geride girdikleri ve yarıda kalan olaylı maçta sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Yunanlı pivot Yannis Bouroussis’in başını iskemle ile yaran Sırp pivot Krstic, geceyi nezarette geçirdi. Bouroussis’in şikayeti üzerine polis merkezine götürülen NBA’li pivotun, sabah serbest bırakıldığı açıklandı.



