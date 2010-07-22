-DOSTLUK MAÇI FENERBAHÇE'NİN MONCHENGLADBACH (A.A) - 21.07.2010 - Spor Toto Dostluk Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yendi. 61. dakikada ceza alanı içinde kaleci Volkan Demirel'in büyük hatasıyla arka direkte topla buluşan Hakan, pasını altıpas içindeki Mehmet'e aktardı. Bu futbolcunun cılız vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı. 70. dakikada Serdar'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Arda'nın şutunda top direğe çarparak, auta çıktı. 86. dakikada Emre'nin sert şutunda defansa çarpan top kornere gitti. 90. dakikada Sabri'nin sağ taraftan arka direğe gönderdiği topa Arda bomboş durumda kafayı vurdu, ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı. Stat: Borussia Park Hakemler: Thorsten Kinhöfer xx, Mark Borsch xx, Kai Voss xx (Almanya) Galatasaray: Ufuk x, Ali x (Dk. 46 Sabri xx), Servet xx, Gökhan xx, Serkan x (Dk. 46 Hakan x), Musa x (Dk. 46 Barış x), Lorik Cana x (Dk. 46 Ayhan x), Mustafa x (Dk. 81 Cumhur x), Serdar xx (Dk. 88 Caner ?), Arda xx, Mehmet x (Dk. 63 Emre x) Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, İlhan xx, Bekir xx (Dk. 88 Önder ?), Bilica xx, Andre Santos xxx, Kazım xx (Dk. 63 Caner x), Selçuk xx, Alex xx (Dk. 63 Deivid x), Baroni xxx, Stoch xxx (Dk. 88 Semih ?), Gökhan Ünal x (Dk. 82 Gökay x) Gol: Dk. 30 Andre Santos (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 2 Bilica, Dk. 14 Selçuk, Dk. 24 Gökhan Ünal, Dk. 60 Stoch, Dk. 78 Andre Santos (Fenerbahçe), Dk. 8 Lorik Cana, Dk. 22 Musa (Galatasaray) Kırmızı kart: Dk. 14 Selçuk (Fenerbahçe)