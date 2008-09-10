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Spor

'Dostluk kazansın '

Beşiktaş Menajeri Sinan Engin, "Trabzonspor takımıyla eşit şartlarda mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki herkes bu maçtan zevk alacak" dedi.

10 Eylül 2008 03:00

Beşiktaş Kulübü Menajeri Sinan Engin , "Önemli olan futbolun güzelliklerini paylaşmak. Trabzonspor takımıyla eşit şartlarda mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki herkes bu maçtan zevk alacak" dedi.

Beşiktaş Kulübü Menajeri Sinan Engin, dün genel sekreter Kenan Öner ile yaptığı toplantıda takım hakkında bilgi verdi. Engin, "Trabzonspor ile dostluk maçı oynamaya gidiyoruz. Saha içinde olduğu gibi dışında da bunu göstereceğiz. Yöneticilerle iftar yemeği yiyip stada birlikte gideceğiz. Ayrıca Trabzon’da fair play çerçevesi içinde alkışlanacak bir futbol ortaya koyacağız. Önemli olan futbolun güzelliklerini paylaşmak. Trabzonspor takımıyla eşit şartlarda mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki herkes bu maçtan zevk alacak" dedi. 


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Sakatların tamamen geçtiğini sözlerine ekleyen Sinan Engin sözlerini şöyle sürdürdü: "Süper Lig’e çok iyi başlangıç yaptık. Üst üste aldığımız galibiyetler bizi mutlu ederken, sistemin oturması ve iyi futbolumuz bizleri daha da keyiflendiriyor. Trabzonspor’un gücünü biliyoruz. İki takım da lige verilen arayı bence iyi değerlendirdi. İnanıyorum ki biz Trabzonda da çıkışımızı sürdüreceğiz."

Engin, Öner’e kaptan Delgado’nun arkadaşlarıyla ilgili olumlu görüşlerde bulunduğunu da belirtirken, "Umut, Gökhan ve Yattara tehlikeli oyuncular. Onlar gibi bizim de tehlikeli ve kaliteli yıldızlarımız var. Maçın gollü geçeceğine ve bizim sahadan 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Bütün planlarımızı 3 puan üzerine yaptık" diye konuştu.

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