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Spor

Dostluk kazansın!

Ali Sami Yen'deki "utanç gecesi"ni unutturmak isteyen Galatasaray ile Fenerbahçe, dostluk maçı oynayacak.

10 Mayıs 2009 03:00

Ali Sami Yen'deki "utanç gecesi"ni unutturmak isteyen Galatasaray ile Fenerbahçe, 19 Mayıs'ta dostluk maçı oynayacak. Mekan ise İnönü...

Ali Sami Yen'de oynanan son derbi golsüz sona ermiş, ancak ortaya konan futboldan çok, çıkan saha olayları ve oyuncuların birbiriyle yumruklaşması maça damga vurmuştu.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; İki kulübün yöneticileri işte bu kötü izleri silmek adına kolları sıvadı ve önemli bir adım attı. Galatasaray ve Fenerbahçe, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde dostluk maçı yapmaya karar verdi.

Karşılaşma tarafsız sahada oynanacak, mekan da belirlendi: İnönü Stadı. 19 Mayıs'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Taraftar sayısı da eşit olacak

Hakem ataması ise önümüzdeki günlerde Merkez Hakem Kurulu tarafından gerçekleştirilecek. Bu sürpiz karar, dün akşam saatlerinde iki kulübün resmi internet sitelerinden duyuruldu.

Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli yöneticilerin konuyla ilgili olarak futbolcularla görüşeceği ve bu karşılaşmada dostça davranışlarda bulunmalarını isteyeceği öğrenildi.

Tribündeki taraftarlar da eşit sayıda olacak ve böylece unutulmaz bir bayram etkinliği gerçekleşmiş olacak.

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