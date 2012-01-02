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Dünya

Dostluk Grubu'nun İran ziyareti başladı TAHRAN (A.A) ? 01.01.2012

02 Ocak 2012 00:23

-Dostluk Grubu'nun İran ziyareti başladı TAHRAN (A.A) – 01.01.2012- Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Murat Yıldırım ve beraberindeki heyet, İran'daki temaslarına başladı. Yıldırım başkanlığındaki Türkiye-Filistin Dostluk Grubu üyeleri, İran Meclisinde ilk olarak İran-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Gaffuriferd ve diğer üyelerle görüştü. Heyet daha sonra İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin uluslararası konulardaki müşaviri Hüseyin Şeyhülislami ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye-İran ilişkilerinin yanı sıra iki ülkenin bölgesel konulardaki işbirliği değerlendirildi. Filistin sorununun ağırlıklı olarak ele alındığı görüşmelerde, Türkiye-Filistin ve İran-Filistin dostluk gruplarının diğer ülkelerin Filistin dostluk gruplarıyla birlikte çalışmalarının önemi üzerinde duruldu. Filistin sorununun tüm İslam aleminin ortak sorunu olduğu, Filistin halkının kendi kaderini belirleme ve bağımsız devlet hakkı olduğuna değinildi. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoların kaldırılması için uluslararası arenadaki girişimlerin sürdürülmesinin gerekliliğine değinilerek İsrail'in, işgal topraklarında yeni yerleşim alanları inşa etmesinin ve Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırıların kabul edilemez olduğu belirtildi. Ayrıca bu ülkenin nükleer silahlarının Ortadoğu ve dünya barışı için tehdit oluşturduğu vurgulandı. Görüşmelerde ayrıca Filistinli tüm grupların birlik ve beraberlik içinde olmalarının önemi üzerinde duruldu. İran-Filistin Dostluk Grubu'nun daveti üzerine Tahran'a gelen Yıldırım başkanlığındaki heyette, Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanvekili Hüseyin Tanrıverdi, üyeler Zeyid Aslan, Mehmet Sarı, Harun Karaca ile Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Şahin ve Mazlumder Yönetim Kurulu Üyesi Üzeyir Yiğit yer alıyor. Heyetin yarın Meclis Başkanı Ali Laricani, Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili ve diğer yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

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